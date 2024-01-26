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Голові Донецької ОВА узгодили чотирьох заступників

26 січня 2024, 19:21

Голові Донецької ОВА узгодили чотирьох заступників

Кабінет міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Ними стали: Юрій Винокуров, Ігор Бойко, Юрій Ключка та Олександр Шевченко.

Бойко — директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

 Ключка — начальник Мирноградської міської військової адміністрації.

Шевченко — заступник генерального директора із загальних питань взаємодії з органами місцевого самоврядування підприємства «Селідіввугілля».

 Винокуров — директор департаменту капітального будівництва.

 Вадим Філашкін був призначений головою Донецької обласної державної адміністрації у грудні 2023 року. Він — колишній правоохоронець, обіймав посаду заступника начальника Головного управління поліції Донецької області. З 2019 року він обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.

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