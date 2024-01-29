Залужный может быть освобожден c должности главкома ВСУ — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть освобожден с занимаемой должности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны.



По его данным, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что агентство не имеет официального подтверждения этой информации.



Ранее также ряд телеграм-каналов и блогеров заявили об отставке Залужного. Напомним, США хотели убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине.



Издание «Цензор.НЕТ» также пишет, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По их данным, указ еще не был обнародован.



В настоящее время продолжаются консультации с иностранными партнерами, а по информации источников, основным претендентом на должность Главнокомандующего является Кирилл Буданов.