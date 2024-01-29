Залужного може бути звільнено з посади головкому ЗСУ — ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може бути звільнений з посади. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело, яке близьке до військово-політичного керівництва країни.



За його даними, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським. Варто зазначити, що агентство не має офіційного підтвердження цієї інформації.



Раніше також низка телеграм-каналів та блогерів заявила про відставку Залужного. Нагадаємо, США хотіли переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні.



Видання «Цензор.НЕТ» також пише, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.



За їхніми даними, указ ще не було оприлюднено. Наразі тривають консультації з іноземними партнерами, а за інформацією джерел, основним претендентом на посаду Головнокомандувача є Кирило Буданов.