Россия агитирует студентов крымских «университетов» становиться операторами дронов

Оккупационная власть на Крымском полуострове агитирует местных студентов становиться операторами дронов. Об этом информирует «Центр Національного Спротиву».



«Во временно оккупированном Крыму враг проводит агитацию среди студентов так называемых университетов, их набирают на курсы по управлению FPV-дронами», — сообщает ЦНС.



Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт с российской армией. Также Россия вербует на войну иностранных студентов.