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Сьогодні прийнято рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ — міністр оборони Умєров

08 лютого 2024, 18:35

Сьогодні прийнято рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ — міністр оборони Умєров

Зеленський зустрівся із Залужним Зеленський зустрівся із Залужним

Заміну керівництва ЗСУ, включаючи головкому Валерія Залужного, підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров.

Також сьогодні відбулася зустріч Валерія Залужного та Володимира Зеленського. Після зустрічі було оголошено про необхідність зміни підходів та стратегії, а також висловив подяку «усім, хто поряд».

«В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілися із Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поряд. Команді Генерального штабу, міністерства оборони, президентові України», — написав він у Telegram-каналі.

Залужний також додав, що «пишаєтьсякожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей».

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