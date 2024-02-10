Обстрелы Херсонской и Одесской областей: 1 человек погиб, 9 — ранены

За пятницу, 9 февраля, российские войска выпустили сотни снарядов по Одесской и Херсонской областям.



Оккупант совершил 66 обстрелов, выпустив 353 снаряда по населенным пунктам Херсонской области, 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения. По Херсону оккупант направил 52 снаряда.



По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; гаражный кооператив в Херсоне.



В результате атаки ударными кронами по Одесской области пострадали 4 человека, один из них находится в тяжелом состоянии.



«Первую волну дронов россияне направили по Одессе. Все 9 "Шахедов" уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны. Однако, обломками одного из сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован», — сообщил глава ОВА Олег Кипер.



Вторую и третью волну БпЛА войска РФ направили по припортовой инфраструктуре Подунавья, в свою очередь силы ПВО уничтожили 12 дронов.



«Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава ОВА.



Кроме этого, противник нанес удар по гражданской инфраструктуре в Измаиле, в результате повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили. Также в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши.



На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого БпЛА начался пожар частного дома и гаража.