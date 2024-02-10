Обстріли Херсонської та Одеської областей: 1 особа загинула, 9 — поранені

За п'ятницю, 9 лютого, російські війська випустили сотні снарядів Одеською та Херсонською областями.



Окупант здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди по населених пунктах Херсонської області, 1 особа загинула, ще 5 — отримали поранення. Херсоном окупант направив 52 снаряди.



За даними ОВА, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.



Внаслідок атаки ударними кронами на Одещині постраждали 4 особи, одна з них перебуває у важкому стані.



«Першу хвилю дронів росіяни направили Одесою. Усі 9 "Шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Проте, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один із працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано», — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.



Другу і третю хвилю БпЛА війська РФ направили припортовою інфраструктурою Подунав'я, своєю чергою сили ППО знищили 12 дронів.



«Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали численні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усіх госпіталізовано. Один із постраждалих у тяжкому стані. Наші лікарі надають усю необхідну допомогу», — зазначив голова ОВА.



Крім цього, противник завдав удару по цивільній інфраструктурі в Ізмаїлі, в результаті пошкоджено технічні приміщення промислових та сервісних об'єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі. Також у кількох житлових будинках вибито вікна, побито фасади, дахи.



На території Ізмаїльського району через падіння уламків збитого БПЛА розпочалася пожежа приватного будинку та гаража.