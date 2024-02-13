Росія має достатньо танків для війни на найближчі три роки

Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну – що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, але має на складах достатньо бронетехніки нижчої якості, щоб її можна було замінювати роками й продовжити військові дії ще на три роки. Про це йдеться в аналізі видання Reuters.



За даними британського агентства новин, Україна також зазнала тяжких втрат з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року, але західні військові поповнення дозволили їй підтримувати запаси одночасно підвищуючи якість.



«Однак Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи зі складів тисячі старих танків зі швидкістю, яка іноді могла досягати 90 танків на місяць», - йдеться у доповіді.



Збережені в Росії запаси означають, що Москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам незалежно від її здатності виробляти нове обладнання.



За даними видання Military Balance, Росія має у своєму складі 1750 основних бойових танків, починаючи від Т-55 десятирічної давності та закінчуючи сучасними Т-80 та Т-90.



Military Balance наголошує, що у сховищі РФ є ще близько 4000 штук. Варто додати, що у Генштабі України у графі знищених чи пошкоджених танків — 6424 бойові машини.