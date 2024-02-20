Власти США, в том числе президент Джо Байден, пытаются ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. Но «плана Б» на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, нет. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в ходе брифинга.

«Нет, у нас нет «плана Б», мы сфокусированы на сто процентов на «плане А» — Конгресс поддерживает запрос президента и президент подписывает дополнительный запрос для Украины» — отметила Бринк.

По ее словам, спикер Палаты представителей Майком Джонсоном «поддерживает Украину и понимает, насколько важен проигрыш России в войне».

«Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что как президент, так и мы все делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж — мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды. Люди умирают каждый день» — добавила дипломат.

Напомним, президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить новое финансирование помощи Украине.