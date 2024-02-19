Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей для обсуждения финансовой помощи Украине

Джа Байден. Фото с открытых источников

Президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить новое финансирование помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать», — сказал Байден.

По словам Байдена, республиканцы совершают большую ошибку, выступая против помощи Украине и «отступая от НАТО».

При этом, Байден выразил надежду, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но добавил, что не уверен, что это что-то изменит.

Напомним, что Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал пакет, который предусматривает новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. Однако, это еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой, Майк Джонсон, уже раскритиковал документ.