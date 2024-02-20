США роблять все можливе для прискорення допомоги Україні — посол Брінк

Влада США, зокрема президент Джо Байден, намагається прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. Але плану Б на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати ініціативу, немає. Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила в ході брифінгу.

"Ні, у нас немає "плану Б", ми сфокусовані на сто відсотків на "плані А" - Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України" - зазначила Брінк.

За її словами, спікер Палати представників Майком Джонсоном «підтримує Україну та розуміє, наскільки важливим є програш Росії у війні».

«Я не можу сказати вам точні терміни. Але я можу сказати, що як президент, так і ми робимо все можливе для прискорення цього процесу. Мій меседж ми не можемо витрачати час, ні дня, ні години, ні секунди. Люди вмирають щодня», — додала дипломат.

Нагадаємо , президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні.