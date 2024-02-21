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До «выборов» в России армия РФ хочет захватить Луганщину — ГУР

21 февраля 2024, 18:41

До «выборов» в России армия РФ хочет захватить Луганщину — ГУР

В украинской разведке заявили, что россияне будут пытаться выйти на админграницы Луганской области до псевдовыборов президента России, запланированных на 15–17 марта. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий в интервью «Интерфакс-Украина».

«До выборов конкретно они хотят выйти, как минимум, на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично», — заявил Скибицкий.

Кроме того, по словам Скибицкого, противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и оккупанты будут пытаться удержать их, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым

«Удержание — это, значит, активная оборона или отбросить нас на те позиции, с чего мы начинали наши наступательные действия. Этот характер действий РФ с громким названием „наступления“ предполагает затяжную войну. Войну на истощение», — сказал представитель ГУР МОУ.

 

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