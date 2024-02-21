До «виборів» у Росії армія РФ хоче захопити Луганщину — ГУР

В українській розвідці заявили, що росіяни намагатимуться вийти на адмінкордон Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на 15-17 березня. Про це повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

«До виборів саме вони хочуть вийти, як мінімум, на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось подібне до Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалося повернути ті території, що їх звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Тому що це буде символічно», - заявив Скибицький.

Крім того, за словами Скибицького, противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і окупанти намагатимуться втримати їх, бо їм потрібен сухопутний коридор до Криму.

«Утримання — це, отже, активна оборона чи відкинути нас на ті позиції, з чого ми розпочинали наші наступальні дії. Цей характер дій РФ із гучною назвою „наступу“ передбачає затяжну війну. Війну на виснаження», - сказав представник ГУР МОУ.