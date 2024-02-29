Удар по скоплению оккупантов в Еленовке: в ГУР рассказали детали успешной операции

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что удар по скоплению оккупантов в оккупированной Еленовке Донецкой области – плановая работа украинских сил безопасности и обороны. Об этом передает Радио Свобода.



«Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация — и нанесен значительный удар врагу», — сказал он.



По словам Юсова, разведка получает различные данные об армии РФ из нескольких источников, «чтобы убедиться, что они действительно соответствуют действительности».



В ГУР уточнили, что аналогичные операции будут происходить в будущем.



Ранее мы писали, что в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области.