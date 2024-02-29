Удар по скупченню окупантів у Оленівці: у ГУР розповіли деталі успішної операції

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що удар по скупченню окупантів в захопленій Оленівці Донецької області — планова робота українських сил безпеки та оборони. Про це повідомляє Радіо Свобода.



«Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили та техніки. У даній ситуації чудово відпрацьовано операцію, оперативно використано інформацію — і завдано значного удару ворогові», — сказав він.



За словами Юсова, розвідка отримує різні дані про армію РФ із кількох джерел, «щоб переконатися, що вони справді відповідають дійсності».



У ГУР уточнили, що аналогічні операції відбуватимуться у майбутньому.



Раніше ми писали, що у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по скупченню російських військ у Оленівці Донецької області.