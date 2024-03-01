У Білгородській області РФ через атаку дронів пошкоджено «Панцир-С-1», поранено двох окупантів

Білгородську область 29 лютого РФ атакували безпілотники. Внаслідок їх вибуху пошкоджено ЗРПК «Панцер-С-1», також двоє російських окупантів постраждали. Про це повідомляє Astra.



Як зазначається, чотири безпілотники атакували територію в районі села Головчине у Грайворонському районі опівдні 29 лютого. Дрони вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1».





Відомо, що поранення отримали двоє військовослужбовців МО РФ, цивільні не постраждали.



Раніше ми писали, що в Російській Федерації 29 лютого працювала протиповітряна оборона, оскільки було чути вибухи. Міністерство оборони країни повідомило про знищення нібито одного безпілотника.