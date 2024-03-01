Cпикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: кадр из видео

Российские самолеты будут все чаще попадать в зоне поражения ПВО Украины, заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.



«Они (прим. - самолеты РФ) будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны. У нас сегодня есть средства, которые могут достать противника, их мало, но они расположены и на севере, и на юге, а также на востоке», — подтвердил Игнат.



По словам спикера командования Воздушных Сил ВСУ, оккупанты уже анализируют работу ПВО, используя противоракетные маневры.



Напомним, в Воздушных силах Украины отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января вероятно было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.