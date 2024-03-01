Літаки РФ все частіше потраплятимуть в зону ураження нашого ППО — Ігнат

Спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: кадр із відео

Російські літаки все частіше потраплятимуть в зону ураження ППО України, заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.



«Вони (прим. - літаки РФ) вони все частіше потраплятимуть в зону ураження нашої протиповітряної оборони. У нас сьогодні є засоби, які можуть дістати противника, їх мало, але вони розташовані і на півночі, і на півдні, а також на сході», – підтвердив Ігнат.



За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ, окупанти вже аналізують роботу ППО, використовуючи протиракетні маневри.



Нагадаємо, у Повітряних силах України зазначили, що внаслідок удару по летовищу Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було вражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.