Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш

Російські військові роблять «потужний ривок» у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку. Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

«Вони акумулюють дуже потужні сили і станом на даний момент це можна вважати одним із потужних їх ривків на Часів Яр... Доступ до Часів Яру відкриє агресору дорогу для продовження наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку», — сказав він.

Спікер додав, що основна мета агресора на Донеччині — це Краматорсько-Слов'янська агломерація. За його словами, окупанти намагаються скористатися моментом і вже довгий час використовують тактику «бігти туди, куди ллється», тобто шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

Євлаш наголосив, що біля міста Часів Яр зведено кілька кіл оборони, є мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні, а також насипи та протитанкові вали.

«До оборони Часів Яру готувалися давно, коли супротивник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнати додаткові межі оборони, вигідніші. Оскільки найбільшим наступним населеним пунктом на цьому напрямі був Часів Яр», — додав спікер.

Раніше повідомлялося, що війська РФ просуваються на Донеччині — штурмують Бердичі та Іванівське.