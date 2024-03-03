В Одессе возросло количество погибших в результате удара россиян

Под завалами многоэтажки в Одессе обнаружено тело еще одной жертвы российской атаки. Фото: ГСЧС

Под завалами многоэтажки в Одессе обнаружили тело погибшего. Таким образом, по состоянию на утро 3 марта в результате удара дроном девять людей погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются работы по деблокации. Также не останавливается поисковая операция.



Обновлено (09:39) Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что рядом с телом погибшей женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца, которому нет еще года. Спасатели продолжают разбирать завал.



Число погибших увеличилось до десяти.



Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали территорию Украины. Силы обороны Украины уничтожили 14 из 17 ударных беспилотных дронов Shahed, запущенных российскими войсками. Оккупанты направили боевые беспилотники из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).



Один из вражеских беспилотников попал по многоэтажке в Одессе. Вечером было известно о восьми погибших. Трех мужчин 35, 40 и 54 лет, двух женщин – 73 и 31 лет, двоих детей – трехлетнего Марка и 4-месячного Тимофея.