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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян

03 березня 2024, 09:22

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян

Під завалами багатоповерхівки в Одесі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки. Фото: ДСНС Під завалами багатоповерхівки в Одесі знайшли тіло ще однієї жертви російської атаки. Фото: ДСНС

Під завалами багатоповерхівки в Одесі знайшли тіло загиблого. Таким чином, станом на ранок 3 березня внаслідок удару дроном дев'ятеро людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, продовжуються роботи з деблокації. Також не зупиняється пошукова операція.

Оновлено (09:39) Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що поруч із тілом загиблої жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля, якому немає ще року. Рятувальники продовжують розбирати завал.

Число загиблих збільшилося до десяти. 

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські війська атакували територію України. Сили оборони України знищили 14 із 17 ударних безпілотних дронів Shahed, запущених російськими військами. Окупанти направили бойові безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Один з ворожих безпілотників влучив по багатоповерхівців Одесі. Увечері було відомо про вісім загиблих. Трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок – 73 та 31 років, двох дітей – трирічного Марка та 4-місячного Тимофія.

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