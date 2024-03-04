В окупованому Луганську замінували автомобіль колишнього командира бойовиків «ЛНР» Віталія Кисельова

Віталій Кисельов. Фото з відкритих джерел

Автомобіль так званого завідувача військової кафедри «Луганського державного університету» та колишнього бойовика у «ЛНР» Віталія Кисельова замінували.



За даними російського телеграм-каналу Shot, напередодні під чорною «Тойотою Ленд Крузер» Кисельова виявили пристрій з електронним детонатором та білою речовиною. Самого Кисельова на цей момент у машині не було.



За інформацією ТАCС, під машиною Кисельова виявили близько 600 грамів вибухівки.



Для розмінування викликали кілька саперів, територію оточили. Евакуація найближчих до машин будинків не проводилася. Проводиться перевірка, підозрюваних шукають.

Віталій Кисельов у минулому — один із командирів бойовиків «ЛНР», полковник «Народної міліції ЛНР» у відставці, відомий під позивним «Комуністом».



Після участі у бойових діях Кисельов став радником голови «МВС ЛНР». На даний момент є завідувачем військової кафедри «Луганського державного університету».