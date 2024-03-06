В окупованій Кремінній під удар потрапив центр міста, є жертви

У Кремінній під удар потрапив центр міста. Фото з відкритих джерел

Окупована Кремінна Луганської області потрапила під обстріл, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє зазнали серйозних поранень. Про це повідомила окупаційна адміністрація міста.

Повідомляється, що удару було завдано «прямо в центр міста, там, де наші громадяни ходять за покупками, де гуляють діти».

Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із магазинів.

Також за інформацією окупаційної адміністрації сьогодні було здійснено удар дроном-камікадзе по підстанції «Кремінна», що призвело до займання трансформатора.

Водночас у місцевому чаті написали про позаштатне сходження боєприпасу з російського літака.