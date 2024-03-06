В окупованій Кремінній під удар потрапив центр міста, є жертви

Окупована Кремінна Луганської області потрапила під обстріл, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє зазнали серйозних поранень. Про це повідомила окупаційна адміністрація міста.
Повідомляється, що удару було завдано «прямо в центр міста, там, де наші громадяни ходять за покупками, де гуляють діти».
Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із магазинів.
Також за інформацією окупаційної адміністрації сьогодні було здійснено удар дроном-камікадзе по підстанції «Кремінна», що призвело до займання трансформатора.
Водночас у місцевому чаті написали про позаштатне сходження боєприпасу з російського літака.