Россияне за сутки атаковали три района Донетчины: в ОВА показали последствия атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, под огнем находились три района. В результате ударов есть значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. В Очеретино ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилой. По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке дронами — повреждены 2 админздания и 2 частных дома.





Краматорский район. В Тернах Лиманской громады повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем окрестности Константиновской громады.





Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Железном — 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания.





Ранее мы писали, что российские оккупанты за 9 марта обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о 10 пострадавших.