Росіяни за добу атакували три райони Донеччини: в ОВА показали наслідки атак

Росіяни атакували Донетчину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області, під вогнем було три райони. Внаслідок ударів є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. В Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову. По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.





Краматорський район. У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.





Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.





Раніше ми писали, що російські окупанти за 9 березня обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про 10 постраждалих.