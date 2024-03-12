Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов, в который также вошли самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Дании.

Новый пакет военной помощи предусматривает передачу Украине САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.

Как отмечают в оборонном ведомстве страны, деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды — в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

«Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины. Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отметим, что это будет уже 16 пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения.