Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн. доларів, до якого також увійшли самохідні артилерійські установки Caesar. Про це повідомили в прес-службі міністерства оборони Данії.

Новий пакет військової допомоги передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Як зазначають в оборонному відомстві країни, гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди у співпраці з Естонією та Чехією.

«Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо істотний внесок у боротьбу за свободу України. Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і надсилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Зазначимо, що це буде вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення.