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Главное за день: Россияне продвинулись в районе Бердичей и Орловки. Путин побеждает на «выборах»

17 марта 2024, 23:45

Главное за день: Россияне продвинулись в районе Бердичей и Орловки. Путин побеждает на «выборах»

Политика

Владимир Путин побеждает на «выборах» президента России. По данным ЦИК, после обработки 50% протоколов он набирает 87,34% голосов. Абсолютную победу Путин якобы одержал на оккупированных территориях Украины. На оккупированной части Донецкой области за него якобы проголосовали 95,23% проголосовавших (1 705 786 голосов), в Луганской — 94,12% (1 441 947 голосов). На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Путин якобы набрал 88,12% (356 308 голосов) и 92,83% соответственно (423 149 голосов).

В оккупированную Авдеевку для проводения так называемых выборов приехал бронированный автомобиль с людьми в масках, который прокремлевские СМИ называют «выездная группа участковой избирательной комиссии особого назначения». Отмечается, что в члены так называемой комиссии «записались спортивные ребята из «народной дружины ДНР».

Общество

Умер бывший украинский политик Геннадий Москаль, ему было 73 года. Причиной смерти послужила болезнь. С 18 сентября 2014 по 5 марта 2015 он был руководителем Луганской областной государственной администрации, кроме того, Москаль с 5 марта 2015 по 15 июля 2015 занимал должность руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.

Боевые действия

В результате удара ракетами по Николаеву погиб один человек, шестеро пострадали, среди них один ребенок.

В непризнанном Приднестровье (Молдова) взорвался и сгорел военный вертолет в результате атаки дрона-камикадзе. Утверждается, что дрон прилетел со стороны «Клеверного моста», который находится на севере от Тирасполя в 1,5 км от границы с Украиной. Отмечается, что обошлось без жертв.

В ночь на 17 марта россияне тремя ракетами атаковали Мирноград. Ранена 86-летняя женщина.

Российские добровольцы заявили, что зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области. Кроме того, захватили здание местной администрации.

В ходе атаки Белгорода (РФ) погиб один человек, еще один ранен. Кроме того, произошло возгорание в двух частных жилых домах. Выбиты окна в нескольких квартирах и в 2 частных жилых домах. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей.

Россияне продвинулись в районе Бердычей и Орловки, - сообщают в DeepState. Зет-военкор Лисицын пишет, что в районе Авдеевки ВСУ контратакуют в направлении населенного пункта Бердычи. В Тоненьком и Орловке идут ожесточенные сражения.  Также, по его словам, есть продвижение в Орловке и Тонечке. Также российские военкоры говорят, что украинские контратаки под Авдеевкой «потеряли темп», предполагают, что ВСУ либо не хватает резервов, либо отходят дальше на позиции. Однако в институте изучения войны не увидели этого подтверждения. Там отметили, что тактическая ситуация к западу от Авдеевки остается динамичной. После Авдеевки линия «Бердычи-Орловка-Тоненькое» – это первый рубеж обороны ВСУ – эту линию российская армия старательно пытается пройти не жалея ни техники ни личного состава. Об этом дальше на видео:

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