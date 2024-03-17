Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»

Політика



Володимир Путін перемагає на «виборах» президента Росії. За даними ЦВК, після обробки 50% протоколів він набирає 87,34% голосів. Абсолютну перемогу Путін нібито здобув на окупованих територіях України. На окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосували 95,23% тих, хто проголосував (1 705 786 голосів), у Луганській — 94,12% (1 441 947 голосів). На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Путін нібито набрав 88,12% (356 308 голосів) та 92,83% відповідно (423 149 голосів).



До окупованої Авдіївки для проведення так званих виборів приїхав броньований автомобіль із людьми в масках, який прокремлівські ЗМІ називають «виїзна група дільничної виборчої комісії особливого призначення». Зазначається, що до членів так званої комісії «записалися спортивні хлопці з «народної дружини ДНР».



Суспільство



Помер колишній український політик Геннадій Москаль, йому було 73 роки. Причиною смерті стала хвороба. З 18 вересня 2014 року по 5 березня 2015 року він був керівником Луганської обласної державної адміністрації, крім того, Москаль з 5 березня 2015 року по 15 липня 2015 року обіймав посаду керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.



Бойові дії



Внаслідок удару ракетами по Миколаєву загинула одна людина, шестеро постраждали, серед них одна дитина.



У невизнаному Придністров'ї (Молдова) вибухнув і згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона-камікадзе. Стверджується, що дрон прилетів з боку «Кнюверного мосту», який знаходиться на півночі від Тирасполя за 1,5 км від кордону з Україною. Наголошується, що обійшлося без жертв.



У ніч проти 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград. Поранено 86-річну жінку.



Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьківської Білгородської області. Крім того, захопили будівлю місцевої адміністрації.



У ході атаки Білгорода (РФ) загинула одна людина, ще одна поранена. Крім того, сталося загоряння у двох приватних житлових будинках. Вибиті вікна у кількох квартирах та у 2 приватних житлових будинках. Зафіксовано ушкодження 8 автомобілів.



Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки, - повідомляють у DeepState. Зет-воєнкор Лісіцин пише, що в районі Авдіївки ЗСУ контратакують у напрямку населеного пункту Бердичі. У Тоненькому та Орлівці йдуть запеклі битви. Також, за його словами, є просування в Орлівці та Тонечці. Також російські воїнкори кажуть, що українські контратаки під Авдіївкою «втратили темп», припускають, що ЗСУ або не вистачає резервів, або відходять далі на позиції. Проте в інституті вивчення війни не побачили цього підтвердження. Там зазначили, що тактична ситуація на захід від Авдіївки залишається динамічною. Після Авдіївки лінія «Бердичі-Орлівка-Тоненьке» – це перший рубіж оборони ЗСУ – цю лінію російська армія старанно намагається пройти не шкодуючи ні техніки, ні особового складу. Про це далі на відео:

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