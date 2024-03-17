В Приднестровье сгорел военный вертолет в результате атаки дрона

Сгоревший военный вертолет в Приднестровье. Фото: «Первый Приднестровский телеканал»

В непризнанном Приднестровье (Модова) взорвался и сгорел военный вертолет в результате атаки дрона-камикадзе. Об этом сообщает «Первый Приднестровский телеканал».



Утверждается, что дрон прилетел со стороны «Клеверного моста», который находится на севере от Тирасполя в 1,5 км от границы с Украиной.



Отмечается, что обошлось без жертв. «Работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело», — отметил местный телеканал.





Летящий в вертолет дрон можно увидеть на замедленной съемке.

Также видео пожара в результате удара по вертолету опубликовал местный телеграм-канал «Приднестровец». Уточняется, что взрыв произошел в 12:10 по местному времени.

Обновлено. Бюро реинтеграции Молдовы не подтвердило нападение на воинскую часть в Тирасполе и назвало случившееся «попыткой спровоцировать страх и панику в регионе», передает NewsMaker.



В бюро отметили, что связались с другими структурами и изучили фото и видео с места инцидента в Тирасполе. «После изучения видеоматериалов и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет», — заявили в ведомстве.

«Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион», — подчеркнули в бюро.