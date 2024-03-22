У РФ створять нове угруповання з понад 100 тисяч солдатів, — командувач Сухопутних військ

У Росії буде створено угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч солдатів. Крім того, ЗС РФ влітку намагатимуться атакувати українські позиції на одному з напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю.



«Російські плани нам остаточно невідомі. Нам відомі лише ті дані, що вони мають, що вони створюють. Вони створюють угруповання понад 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони їм поповнюватимуть свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така ймовірність є, що до початку літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків», — зазначив він.



Павлюк додав, що українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб максимально завдати втрат противнику. У той же час, генерал зауважив, що Сили оборони готуються до різного розвитку ситуації.





Раніше ми писали, що в ніч проти 22 березня 2024 року Росія завдала комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.