В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»

В ГУР рассказали подробности поражения российского БДК «Ямал». Фото: ГУР

Во временно оккупированном Севастополе был поражен большой десантный корабль России «Ямал». В Главном управлении разведки МОУ рассказали подробности операции.



«23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России. В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал», — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что характер повреждений «Ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.



«Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте», — резюмировали в разведки.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, было уничтожены два десантные корабли.