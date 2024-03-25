У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»

У ГУР розповіли подробиці поразки російського БДК Ямал. Фото: ГУР

У тимчасово окупованому Севастополі був уражений великий десантний корабель Росії «Ямал». У Головному управлінні розвідки МОУ розповіли подробиці операції.



«23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулася успішна вогневе ураження об'єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії. Зокрема, атакували 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, було пришвартовано великий десантний корабель ворога «Ямал», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначили, що характер пошкоджень має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.



«Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті», — резюмували у розвідці.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці завдали ударів по військових об'єктах російських загарбників у Севастополі. Зокрема, було знищено два десантні кораблі.