Зеленський звільнив Данилова з посади секретаря РНБО

Олексія Данилова звільнено з посади секретаря РНБО, яку він обіймав з 2019 року. Фото: РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 26 березня.

«Звільнити Данилова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України», — йдеться у документі.

Іншим своїм указом Зеленський призначив новим секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Відповідно, новим головою СЗР став Олег Іващенко.

Олексій Данилов був тринадцятим секретарем РНБО України. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Олексій Данилов назвав спецпредставника Китаю Лі Хуея «якимось Хуї», розкритикувавши пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією.