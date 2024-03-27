Населенные пункты Донецкой области подверглись интенсивному обстрелу россиян за прошедшие сутки

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Донецкой области 18 раз. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, что привело к гибели людей и разрушению зданий. Об этом, по состоянию на утро 27 марта, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Кураховской громаде поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово, Трудовое, Успеновка и Анновка. Под огнем россиян оказалось Очеретино — там без пострадавших. В Новогродовке два человека погибли и один ранен.

Краматорский район. Многочисленным обстрелам подверглась Лиманская громада: в Лимане повреждены 3 частных дома, 3 двухэтажки и админздание; в Тернах разрушены 13 домов и 1 поврежден; в Ямполе поврежден инфраструктурный объект. В Константиновской громаде обстреляны Дилеевка и Белая Гора.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. В Торецке поврежден гараж, в Северске — 2 нежилых здания. Под огнем оказались села Соледарской и Звановской громад.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 456 человек, в том числе 42 ребенка.

В Константиновской городской военной администрация сообщили, что в течение прошедших суток под российскими обстрелами находились поселки Дилеевка, Белая Гора (жилая застройка, новых разрушений нет), окрестности Предтечино, Николаевки, Новомарково, Майского, Иванополья, Нелиповки.

В поселке Червоный в результате обстрела поврежден водопровод.

Информация о пострадавших не поступала.

Водоснабжение частичное. Нет подачи воды с насосной станции Белая Гора.