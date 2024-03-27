Населені пункти Донецької області зазнали інтенсивного обстрілу росіян минулої доби

Російські окупанти минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області 18 разів. Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, що призвело до загибелі людей та руйнування будівель. Про це, станом на ранок 27 березня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено будинок в Гострому, обстріляно Курахове, Трудове, Успенівку та Ганнівку. Під вогнем росіян опинилося Очеретине, там без постраждалих. У Новогродівці двоє людей загинули та одна людина поранена.

Краматорський район. Численних обстрілів зазнала Лиманська громада: у Лимані пошкоджено 3 приватні будинки, 3 двоповерхівки та адмінбудівлю; у Тернах зруйновано 13 будинків та 1 пошкоджено; у Ямполі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівській громаді обстріляно Діліївку та Білу Гору.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків. У Торецьку пошкоджено гараж, у Сіверську — 2 нежитлові будівлі. Під вогнем опинилися села Соледарської та Званівської громад.

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 456 осіб, у тому числі 42 дитини.

У Костянтинівській міській військовій адміністрація повідомили, що протягом минулої доби під російськими обстрілами знаходилися селища Діліївка, Біла Гора (житлова забудова, нових руйнувань немає), околиці Предтечине, Миколаївки, Новомарково, Майського, Іванопілля, Нелипівки.

У селищі Червоний внаслідок обстрілу пошкоджено водогін.

Інформація про постраждалих не надходила.

Водопостачання часткове. Немає подачі води із насосної станції Біла Гора.