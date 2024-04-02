Авиабомба РФ упала недалеко от вокзала в оккупированном Рубежном

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области упала авиационная бомба с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации.



По словам главы региона, о количестве жертв не сообщают, всех людей эвакуировали.



Судя по сообщению в местном телеграм-канале, инцидент с падением бомбы произошел в воскресенье, 31 марта.



Лысогор напомнил, что недавно в городе был подобный прецедент. В прошлый раз бомба в Рубежном упала в начале января.



«В прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей – работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в Белгородской области в очередной раз зафиксирован случай сброса бомб российской авиацией. Речь идет о двух 500-килограммовых авиационных бомбах с фугасной боеголовкой.