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С началом весны украинские фермеры рискуют погибнуть от мин, уже есть жертвы — ООН

04 апреля 2024, 20:28

С началом весны украинские фермеры рискуют погибнуть от мин, уже есть жертвы — ООН

За март в результате инцидентов с применением мин и взрывоопасных остатков войны в Украине погибли 10 человек и 18 получили ранения. Семеро жертв были работниками сельского хозяйства, сообщает Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине. 

«Украинские фермеры сталкиваются с повышенным риском смерти и травм, ведь начинают посевную этой весной на полях, которые потенциально загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны», — сообщила председательница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль. 

С начала полномасштабного вооруженного нападения России организация задокументировала 1158 потерь среди гражданского населения — 360 погибших и 798 раненых из-за мин и взрывчатых предметов в Украине. Весной 2023 года количество таких потерь резко возросло, особенно это коснулось фермеров, работающих на земле.

За последние недели на деоккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей от мин погибли трое работников сельского хозяйства, а еще четверо получили ранения.

29 марта 50-летний мужчина погиб, когда он на тракторе наехал на предположительно противотанковую мину, заложенную в поле в селе на севере Херсонской области. Мужчина был одиноким отцом, который в прошлом году потерял жену. Очевидец рассказал, что из-за взрыва тело мужчины разорвало на куски, а трактор загорелся. После инцидента саперы обнаружили еще одну противотанковую мину неподалеку. Из-за этой трагедии 15-летний парень остался сиротой.

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