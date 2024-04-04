З початком весни українські фермери ризикують загинути від мін, вже є жертви — ООН

За березень внаслідок інцидентів із застосуванням мін та вибухонебезпечних залишків війни в Україні загинули 10 людей та 18 отримали поранення. Сім жертв були працівниками сільського господарства, повідомляє Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні.



«Українські фермери стикаються з підвищеним ризиком смерті та травм, адже починають посівну цієї весни на полях, які потенційно забруднені мінами та вибухонебезпечними залишками війни», — повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.



З початку повномасштабного збройного нападу Росії організація задокументувала 1158 втрат серед цивільного населення — 360 загиблих та 798 поранених через міни та вибухові предмети в Україні. Навесні 2023 року кількість таких втрат різко зросла, особливо це торкнулося фермерів, які працюють на землі.



За останні тижні на деокупованих територіях Херсонської та Харківської областей від мін загинули троє працівників сільського господарства, а ще четверо отримали поранення.



29 березня 50-річний чоловік загинув, коли він на тракторі наїхав на ймовірно протитанкову міну, закладену в полі у селі на півночі Херсонської області. Чоловік був самотнім батьком, який торік втратив дружину. Очевидець розповів, що через вибух тіло чоловіка розірвало на шматки, а трактор спалахнув. Після інциденту сапери виявили ще одну протитанкову міну неподалік. Через цю трагедію 15-річний хлопець залишився сиротою.