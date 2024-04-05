Приднестровье снова заявляет об атаке дрона на воинскую часть

В непризнанном Приднестровье (Молдова) заявили об атаке беспилотника на воинскую часть.



Как сообщает «Первый приднестровский телеканал», днем 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной.





Утверждается, что целью атаки была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.



Параллельно в СМИ появилось заявление губернатора пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Она утверждает, что Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.



Приднестровье — регион Молдовы. На его территории располагается непризнанное образование «Молдавская приднестровская республика», которое симпатизирует России. Депутаты Приднестровья на съезде 28 февраля обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы».



В середине марта на территории Приднестровья взорвался и сгорел военный вертолет в результате атаки дрона-камикадзе.