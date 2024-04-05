Придністров'я знову заявляє про атаку дрона на військову частину

У невизнаному Придністров'ї (Молдова) заявили про атаку безпілотника на військову частину.



Як повідомляє «Перший придністровський телеканал», вдень 5 квітня дрон-камікадзе атакував військову частину у Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною.

Стверджується, що метою атаки була станція радіолокації. Їй завдані незначні пошкодження, жертв немає.



Паралельно у ЗМІ поширилася заява губернатора проросійського молдавського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Вона стверджує, що Гагаузія оголосить про незалежність, якщо Молдова вирішить об'єднатися із Румунією.



Придністров'я — регіон Молдови. На його території розташоване невизнане утворення «Молдавська придністровська республіка», яка симпатизує Росії. Депутати Придністров'я на з'їзді 28 лютого звернулися до Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах «посилення тиску Молдови».



У середині березня на території Придністров'я вибухнув і згорів військовий гелікоптер внаслідок атаки дрона-камікадзе.