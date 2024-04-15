«ДНР»: проезд в общественном транспорте станет дороже

Группировка «ДНР» заявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на оккупированной территории Донецкой области.



С 1 мая цена проезда в городских маршрутах повысится с18 до 30 рублей. Такой же тариф устанавливается и за перевоз багажа.



Оккупационная власть заявляет, что это «вынужденная и безальтернативная мера». В то же время глава группировки Денис Пушилин считает, что местным жителям недостаточно обоснованно донесли необходимость подорожания проезда.



В «ДНР» заявляют, что повышение стоимости проезда обусловлено «подорожанием топлива, необходимостью обслуживания транспорта, другими объективными причинами».



«Но людям не довели до сведения, на какие именно виды транспорта цена проезда изменится: на муниципальные автобусы большой вместимости или на маршрутные такси? Коснется ли это городского электротранспорта?», — заявил Пушилин.