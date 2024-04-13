Донецкая область потратила 1,6 млрд гривен на опороные пункты, рвы и другую оборону

На обустройство обороны Донецкой области направлено 1,6 млрд гривен. Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Он отметил, что такую сумму направили из бюджета области и громад.



Уже обустроено более 500 военных опорных пунктов, строятся невзрывные заграждения, противотанковые рвы.



Также Донецкая ОГА и местные военные администрации постоянно направляют средства на закупку дронов, машин и других необходимых средств для войска.

13 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. Так, для Донецкой области — 1,2 миллиарда гривен.



Выделенное правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях, вопрос дополнительного выделения средств будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом «Новостям Донбасса» сообщило министерство обороны Украины в первой половине марта.



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