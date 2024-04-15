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«ДНР»: проїзд у громадському транспорті здорожчає

15 квітня 2024, 19:03

«ДНР»: проїзд у громадському транспорті здорожчає

Угруповання «ДНР» заявило про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті на окупованій території Донецької області.

 З 1 травня ціна проїзду в міських маршрутах підвищиться з 18 до 30 рублів. Такий самий тариф встановлюється за перевезення багажу.

Окупаційна влада заявляє, що це «вимушений і безальтернативний захід». Водночас голова угруповання Денис Пушилін вважає, що місцевим жителям недостатньо обґрунтовано донесли необхідність здорожчання проїзду.

У «ДНР» заявляють, що підвищення вартості проїзду зумовлене «подорожчанням палива, необхідністю обслуговування транспорту та іншими об'єктивними причинами».

 Але людям не довели до відома, на які саме види транспорту ціна проїзду зміниться: на муніципальні автобуси великої місткості або на маршрутні таксі? Чи стосуватиметься це міського електротранспорту?», — заявив Пушилін.

 

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