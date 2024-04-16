На встрече с Шольцем глава Китая высказался за участие России в мирной конференции

В Пекине прошли переговоры между канцлером ФРГ и главой Китая. Фото: МИД КНР

Лидер Китая Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине, во время которых заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но при участии России. Об этом сообщил МИД КНР во вторник, 16 апреля.

«Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями относительно "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну в Украине — Ред.) и заявили, что Китай и Германия обязуются придерживаться целей и принципов Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на надлежащем решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что Си Цзиньпин отметил необходимость для всех сторон в нынешней ситуации работать вместе, чтобы как можно скорее восстановить мир.

«Китай не является стороной или участником "украинского кризиса", но он по-своему продвигает мирные переговоры. Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса», — сказал он.

Для этого, по словам лидера КНР, следует отказаться от эгоистических выгод, охладить ситуацию, избегать дальнейшего обострения и уменьшить негативное влияние на мировую экономику.

Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией, и с равноправным участием всех сторон и справедливое обсуждение всех вариантов мира, заявил Си и пообещал поддерживать тесное сотрудничество со всеми сторонами, включая Германию.

При этом не сообщается, обсуждали ли лидеры двух стран участие Китая в глобальном Саммите мира в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что власти Китая поддерживают проведение международной мирной конференции по войне в Украине. Но в этом мероприятии должна принять участие и Россия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 9 апреля.