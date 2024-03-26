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Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

26 марта 2024, 21:55

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор — территорию Литвы и Польши, расположенную между Беларусью и Калининградской областью РФ. Об этом стало известно из фрагмента разговора Лукашенко и командующего Северо-Западного оперативного командования Александра Науменко, который выложил белорусский провластный Telegram-канал «Пул Первого».

На видео Лукашенко интересуется у военных шириной Сувалкского коридора, о котором «все время вякают».

«Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам.И часть Польши ты прихватываешь», — сказал Лукашенко белорусскому военному.

Далее самопровозглашенный президент Беларуси интересуется у военного командующего, сможет ли он удержать эту территорию «своими войсками». Науменко уверяет, что «все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится».

Отметим, что Сувалкский коридор считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО. О таком возможном сценарии писали западные СМИ, ссылаясь на источники или заявления в западных спецслужбах.

 

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