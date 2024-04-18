Прикордонники патрулюють ділянку кордону з Білоруссю на катерах — відео

ДПСУ на катерах патрулюють кордон із Білоруссю. Фото: кадр із відео

Держприкордонслужба стежить за українсько-білоруським кордоном, патрулюючи річкові та озерні ділянки на катерах. Про це розповіли у Держприкордонслужбі.







«Прикордонники ведуть спостереження за водною поверхнею та прилеглою місцевістю, щоб не допустити на цих напрямках можливого незаконного перетину кордону з боку Білорусі або порушення прикордонного режиму», - заявили у службі прикордонного контролю.

Військовослужбовці ДПСУ на катерах патрулюють кордон із Білоруссю. Фото: кадр із відео

Крім того, здійснення цілодобового нагляду забезпечують камери віддаленого відеоспостереження. У разі виявлення будь-яких змін в обстановці оператор інформує про це і на визначений напрямок вирушає прикордонний наряд або ж додаткові сили та засоби.

Цілодобовий нагляд забезпечують камери віддаленого відеоспостереження. Фото: кадр із відео

Зазначається, що берегова лінія водойм, по яких проходить лінія кордону з Білоруссю, також укріплена в інженерному аспекті.



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