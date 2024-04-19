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Армія РФ атакувала вокзал у Дніпрі, роботу станції призупиняли

Оновлено
19 квітня 2024, 08:40

Армія РФ атакувала вокзал у Дніпрі, роботу станції призупиняли

Росія здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів «Укрзалізниці» у Дніпрі та області, повідомляє пресслужба національного перевізника.

«Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове», — повідомили в «Укрзалізниці».

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Київ – Запоріжжя.

У компанії додали, що після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

Оновлено (9:40). «Укрзалізниця» відновила роботу вокзалу у Дніпрі після ранкової ракетної атаки.

Зазначимо, що внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок, що знаходиться на площі перед вокзалом у Дніпрі. Є загиблі та поранені.

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