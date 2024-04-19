НАТО невдовзі надасть Україні нові системи ППО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції повідомив, що Рада Україна-НАТО 19 квітня погодилася спрямувати до Києва додаткові засоби протиповітряної оборони.

За словами Столтенберга, міністри оборони НАТО, які присутні на засіданні, «погодилися посилити і надати додаткову військову підтримку, зокрема більше протиповітряної оборони».

«НАТО визначив наявні ресурси на всій території Альянсу. Є системи, які доступні для України. Тому я чекаю на нові оголошення про допомогу Україні з ППО найближчим часом», — анонсував генсек.

Він зазначив, що союзники в Альянсі можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, крім Patriot: наприклад, SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо вони не мають систем ППО.