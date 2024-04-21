ВСУ уничтожили за минувшие сутки более 900 оккупантов и 16 танков

Украинские военнослужащие за минувшие сутки, 20 апреля, ликвидировали 950 российских оккупантов. Таким образом, общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 459 530. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военное техники, в частности, 16 танков и 23 ББМ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Так, на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.