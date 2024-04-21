ВСУ уничтожили за минувшие сутки более 900 оккупантов и 16 танков

Украинские военнослужащие за минувшие сутки, 20 апреля, ликвидировали 950 российских оккупантов. Таким образом, общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 459 530. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военное техники, в частности, 16 танков и 23 ББМ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 459 530 (+950) человек ликвидировано;

танков – 7229 (+16) ед.;

боевых бронированных машин – 13 896 (+23) ед.;

артиллерийских систем – 11 719 (+41) ед.;

РСЗО – 1046 ед.;

средства ПВО – 767 (+4) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38) ед.;

крылатые ракеты – 2115 (+6) ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед;

специальная техника – 1926 (+8) ед.

Ранее мы писали, что под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Так, на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.